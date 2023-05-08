Славку из «Последнего шанса» уйти из профессии заставила жена: взгляните на нее

Леонид Каюров завоевал зрительскую любовь уже после первых киноработ. Он блестяще сыграл Славу Горохова в картине «Последний шанс», а затем были роли в кинохитах «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Маленькие трагедии».

Однако в 80-х актер окончательно и бесповоротно ушел из профессии. Причиной тому стала болезнь его обожаемой супруги Ирины Корытниковой. Она тоже начинала как актриса, однако не снискала в кино особого успеха. Корытникову можно увидеть в лентах «Камертон» и «Срок давности».

Ирина не была красавицей, но ее внешность можно назвать миловидной: большие глаза, пухлые губы и щечки. Каюров любил свою избранницу всей душой и без раздумий бросил ради нее карьеру, когда она серьезно заболела.

Из-за проблем со спиной у Ирины нарушилась координация движений, затем она стала терять зрение и память. Леонид Юрьевич ухаживал за прикованной к постели супругой днем и ночью, а о возвращении в кино даже не помышлял. В возрасте 58 лет Корытникова умерла у него на руках.

Сегодня 66-летний актер служит в храме и почти ни с кем не общается.