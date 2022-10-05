Славика из «Хозяйки детского дома» невозможно узнать: каким он вырос

Ярослав Есиновский начал кинокарьеру в совсем юном возрасте. В 8 лет он оказался на съемочной площадке драмы «Хозяйка детского дома», а за несколько лет до этого снялся в фильме «Детский мир». Молодой артист поражал зрителей и критиков своим талантом, однако решил не связывать свою жизнь с кинематографом.

Так, последний фильм с участием Есиновского вышел в прокат 34 года назад. С того времени артист ведет весьма закрытый образ жизни. Он отучился в университете и стал специалистом по информационной безопасности. После этого бывшая звезда кинематографа женился и теперь воспитывает ребенка вместе со своей супругой.

О своей жизни Ярослав рассказывает в социальных сетях. Он регулярно публикует снимки с близкими и не скрывает подробности своей жизни. При этом в 44-летнем мужчине практически невозможно узнать Славика из «Хозяйки детского дома». Прошедшие годы очень сильно сказались на внешности знаменитости, поэтому даже преданные поклонники не признают в нем юную звезду советского кино.