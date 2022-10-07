Слава звездного отца не помогла: куда пропала девочка из «Тайны Снежной королевы»

Нина Гомиашвили засветилась в любимом многими фильме «Тайна Снежной королевы». В ленте ей досталась главная роль: юная актриса воплотила Герду. Казалось бы, ее ждет весьма успешная карьера. Но впоследствии звезда пропала с экранов.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», после выхода вышеупомянутой ленты дочь известного актера Арчила Гомиашвили сыграла еще в одном фильме про жизнь подростков в 80-е годы, получившем название «Шантажист». После знаменитость поступила в Школу-студию МХАТ, но ни это, ни слава отца не помогли ей закрепить свои позиции в кинематографе.

Впрочем, Гомиашвили довольно скоро нашла другое дело по душе. Звездная наследница увлеклась фотографией и на этом поприще добилась успеха. Причину своего провала в кино она объяснила в интервью, которое дала журналу Vogue.