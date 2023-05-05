Слава Зайцев завещал особняк чужим людям: сын будет рвать волосы на голове

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в своем загородном особняке. За годы жизни модельер успел построить модную империю и вошел в число самых богатых людей страны. Однако часть состояния, как оказалось, перейдет не его родственникам.

По данным портала «Дни.ру », в завещании модельера указаны далеко не члены его семьи. Так, его трехэтажный особняк, который он строил несколько лет и наполнил сотнями произведений искусства, перейдет правительству Московской области. В доме дизайнера должен открыться музей моды, который и будут курировать чиновники.

При этом об имуществе, которое Зайцев завещал своим детям, источники издания умалчивают. По предположению журналистов, сын Егор и внучка Маруся могут претендовать на квартиру мэтра в Париже и на жилье в самом центре столицы.

Близкие знаменитости пока никак не прокомментировали последнюю волю модельера. Отметим, что похороны Зайцева состоялись 4 мая, а церемония прощания прошла в Троицком соборе города Щелково недалеко от Москвы.