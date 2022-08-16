Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева

Вячеслав Царев запомнился всем как советский «мальчик с сачком» из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начинающий актер, прославившийся в довольно раннем возрасте, подавал большие надежды, которые в конечном итоге не оправдались.

После школы Царев не стал поступать во ВГИК, где его ждали, а пошел в армию. После возвращения домой он так и не получил ни одного приглашения в кино и начал искать себя, пробуя разные профессии. Актер трудился и сторожем, и продавцом мороженого.

Постепенно о Цареве все забыли и вспомнили лишь в 90-е. Журналисты выяснили, что он был рабочим на заводе, и написали статью, которая сыграла с ним злую шутку. Директор предприятия пришел в ярость, узнав, что в материале не упомянули его имя, и уволил Царева.

Тот тяжело переживал случившееся, в результате чего начал злоупотреблять горячительными напитками. Пристрастие пагубно отразилось на здоровье актера. Как пишет Дзен-канал «Вехи истории », он перенес два инсульта и летом 2006 года умер в больнице.