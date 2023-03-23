Слава показала себя в нижнем белье: народ накинулся на нее с оскорблениями (фото)

Певица Слава шокировала подписчиков. Непонятно, чему они удивились больше: рассказу о своем походе к психиатру или откровенному видео в белье жизнерадостного цвета. Артистка призналась, что страдает от депрессии, и решила проконсультироваться с психиатром. Он выписал ей медикаменты. О том, помогут ли они ей чувствовать себя лучше, она обещала рассказать в следующих публикациях.

Повествования о ментальных проблемах исполнительница сопроводила игривым видео в розовом белье. На нем автор хита «Попутчица» крупным планом демонстрирует свою пятую точку.

«Господи! Совсем уже стыд потеряли! У вас же дети», «Вы же певица, а не эскортница», «Никак не можете найти богатого мужика? Это чересчур», — возмутились подписчики, намекнув, что исполнительница выбрала не самый верный путь для привлечения мужского внимания.