Слава показала фигуру после липосакции за 3 миллиона: «Хирург - гений»

Певица Слава никогда не скрывала, что после пандемии коронавируса она страдает от лишнего веса. По словам артистки, она очень стремительно поправилась и решила избавиться от килограммов с помощью специальной диеты. Однако ограничения не дали заметных результатов, поэтому она обратилась за помощью к хирургам.

Как рассказала знаменитость, для улучшения своей внешности она решилась на липосакцию. Результатами работы она похвасталась в своих социальных сетях, показав видео в чувственном купальнике, чем привела в восторг поклонников. В комментариях они осыпали знаменитость комплиментами и отметили, как привлекательно она теперь выглядит.

«Хирург — гений», «Вот это фигура», «Прекрасно выглядите», — пишут фанаты.

При этом певица не стала раскрывать подробности хирургического вмешательства. Однако инсайдеры уверены, что операция обошлась певице в три миллиона рублей и делалась в одной из московских клиник.