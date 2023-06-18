Слава обернулась несчастьем: участи главной звезды «Знахаря» не позавидуешь

Ежи Биньчицкий никогда не хотел быть актером. В театральный он пошел поступать вместе с другом шутки ради. Шалость удалась — артист стал настоящей звездой.

Его самая яркая роль в кино — профессор Рафал Вильчур в «Знахаре». Биньчицкий полюбился зрителям и обрел большую славу. Вот только счастья она ему не принесла.

Польский актер мало снимался в кино, зато пропадал в театре. Личную жизнь Ежи пытался наладить дважды. От двух разных женщин у него остались дочь Магдалена и сын Ян. Женами артиста каждый раз были его молоденькие коллеги по цеху, но оба брака закончились разводом.

Биньчицкий был зациклен на своей карьере, поэтому мало уделял времени семье. В 1998 году он стал директором Старого театра. Режиссер строил большие творческие планы, но осуществить их не успел.

Осенью того же года у знаменитости внезапно случился сердечный приступ. Польскому актеру был всего 61 год, когда он ушел из жизни.