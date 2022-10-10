Слава на весь Союз даром не прошла: что вытворял Рязанов за закрытыми дверями

Эльдар Рязанов запомнился зрителям своими трогательными мелодрамами и искрометными комедиями. А артисты, работавшие с известным режиссером, не скрывали, что испытали немало неудобств от его сложного характера. Рязанов не стремился подстраиваться под людей и быстро выходил из себя в случае хамства или нанесенной обиды. Импульсивность постановщика привела к тому, что за ним закрепилась слава скандалиста.

И одним из инцидентов он ее полностью оправдал. В 1972 году во время отдыха в Юрмале Рязанов возмутился номером, в котором его поселил местный Дом творчества. В комнате не было даже санузла. Администраторы честно рассказали режиссеру, что гости размещаются в зависимости от их заслуг, а все хорошие номера находятся на высоких этажах, откуда открывается вид на море. В них есть все удобства, но таких свободных комнат больше нет.

Терпение Рязанова лопнуло, когда он обнаружил, что в туалете горничных, которым ему разрешили пользоваться, не было даже розетки для электробритвы. Единственный свободный разъем находился в холле. Чтобы к нему добраться, постановщику нужно было бы пролезть под роялем. Как вспоминал кинодел в одном из интервью, он не стерпел такого унижения и ворвался в кабинет директора, громко захлопнув за собой дверь. Рязанов даже не обратил внимание на проходившее там совещание, а просто выдернул настольную лампу из розетки, вставил туда бритву и начал пользоваться ей в оглушительной тишине. Вскоре директор лично похлопотал, чтобы режиссера переселили в более достойный номер.