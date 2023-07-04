Слава Мадонны покоя не дает: выходка Лолиты ошарашила публику (фото)

Певица Лолита никогда не была эталоном скромности: ее экстравагантные образы и дерзкие выходки, кажется, уже перестали удивлять публику. Но зрители трансляции VK fest в Санкт-Петербурге убедились: артистке еще есть чем удивить народ.

Певица, которой в этом году исполнится уже 60 лет, вышла на сцену в привычном для нее смелом образе. А во время выступления она неожиданно решила продемонстрировать зрителям свою пятую точку.

Комментаторы в Сети оказались в ужасе от поведения артистки. Пользователи считают, что певице не дает покоя слава скандально известной Мадонны. Под постами в соцсетях большинство пользователей сошлись во мнении, что в столь почтенном возрасте такое поведение артистки совершенно неуместно.

«Бабка совсем с ума сошла», «Позор. А зачем зрителям ее пятая точка?»

— заявляют они. Хотя Лолита и находится в отличной форме, зрители посчитали, что показывать столь интимные части тела ей все-таки не следовало.