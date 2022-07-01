Слава и связи не помогли: Королева вынуждена просить за сына

Пользователи Сети судачат о неудачной карьере сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа. Он долгое время пытался найти себя, экспериментируя с жанрами. Певец выбрал псевдоним Grek и записывал композиции то в жанре R’n’B, то в регги, то в рэпе. Королева поддерживала наследника, рекламируя все его треки в соцсетях. Но долгожданного прорыва так и не случалось.

Тогда певица решила привлечь сына к исполнению старых хитов. На YouTube-канале Королевой появился клип на песню «Дельфин и русалка», которую они исполнили вместе с Архипом. Правда, от прошлой композиции в песне осталось только название и герои, ведь молодой певец привнес в трек немало нового. За месяц видео набрало скромные 110 тысяч просмотров.

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И так как ни слава, ни связи пока не помогли, Королева оказалась вынуждена просить за сына подписчиков. В Telegram она призвала фолловеров активнее голосовать за их совместный трек, чтобы песню включили в программу на музыкальном канале. Такая раскрутка может помочь Архипу, уверена певица.