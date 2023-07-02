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«Слава богу»: фото Костомарова после операции вызвало облегчение у народа

2 июля 2023 09:30
«Слава богу»: фото Костомарова после операции вызвало облегчение у народа

Фигуристу желают скорее поправиться.

Судьбе Романа Костомарова не позавидуешь. Олимпийский чемпион 2006 года столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Спортсмен был госпитализирован с пневмонией, которая обернулась искусственной комой и ампутацией конечностей.

Но фигурист не унывает. Он не в первый раз проходит через сложные операции. Два года назад подопечный Ильи Авербуха перенес замену хрусталика. Вскоре Костомаров вышел на связь с подписчиками, которые поделились с кумиром добрыми пожеланиями.

«Роман Сергеевич, берегите себя, берегите ради бога и пожалуйста еще раз прошу — берегите! Вы единственный и неповторимый!!!», «Роман, поправляйтесь!», «Здоровья, Здоровья, Здоровья! Счастья вашей замечательной семье!», — писали в комментариях.

«Слава богу»: фото Костомарова после операции вызвало облегчение у народа
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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