«Слава богу»: фото Костомарова после операции вызвало облегчение у народа
Фигуристу желают скорее поправиться.
Судьбе Романа Костомарова не позавидуешь. Олимпийский чемпион 2006 года столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Спортсмен был госпитализирован с пневмонией, которая обернулась искусственной комой и ампутацией конечностей.
Но фигурист не унывает. Он не в первый раз проходит через сложные операции. Два года назад подопечный Ильи Авербуха перенес замену хрусталика. Вскоре Костомаров вышел на связь с подписчиками, которые поделились с кумиром добрыми пожеланиями.
«Роман Сергеевич, берегите себя, берегите ради бога и пожалуйста еще раз прошу — берегите! Вы единственный и неповторимый!!!», «Роман, поправляйтесь!», «Здоровья, Здоровья, Здоровья! Счастья вашей замечательной семье!», — писали в комментариях.