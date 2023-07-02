«Слава богу»: фото Костомарова после операции вызвало облегчение у народа

Судьбе Романа Костомарова не позавидуешь. Олимпийский чемпион 2006 года столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Спортсмен был госпитализирован с пневмонией, которая обернулась искусственной комой и ампутацией конечностей.

Но фигурист не унывает. Он не в первый раз проходит через сложные операции. Два года назад подопечный Ильи Авербуха перенес замену хрусталика. Вскоре Костомаров вышел на связь с подписчиками, которые поделились с кумиром добрыми пожеланиями.