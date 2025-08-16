«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов

И хватало ли этого, чтобы оставаться здоровыми и красивыми.

«Великолепный век» неплохо показал дворцовые интриги, роскошные наряды и сложные отношения в гареме, но вот один момент остался за кадром — чем и как питались наложницы. А это довольно интересный момент.

Говорят, что в османских гаремах наложницы питались довольно скромно: два приёма пищи в день, порции не больше 250 граммов, но зато рацион был разнообразным — мясо, рыба, супы, овощи.

Вроде бы здоровый подход, но... нормально ли это для организма? Или всё-таки маловато? Мы спросили у врача-диетолога Риммы Мойсенко, что она думает о такой системе питания.

Два приёма пищи — это нормально?

Тогда никто не знал про генетику, и кому-то, возможно, требовалось четыре приёма пищи. Но если два раза в день есть нормальную, здоровую еда, то, может, это не так плохо?

Тем более, что девушки вели не слишком подвижный образ жизни, ведь в четырёх стенах дворца особо не разгуляешься.

«Всё зависит от того, что именно входило в рацион. Если говорить об османских временах и наложницах, то, слава богу, что их кормили хотя бы дважды в день», — объясняет диетолог.

Почему именно 250 граммов?

«В Османской империи важно было, чтобы женщина сохраняла красоту и формы. А раз у них был малоподвижный образ жизни, избыток еды мог привести к потере этой самой красоты», — отмечает Мойсенко.

То есть никакого чревоугодия — только то, что позволяло оставаться:

стройными;

улыбчивыми;

способными выполнять свои обязанности.

Как дополняет диетолог:

«Такое питание позволяло выжить, оставаться в хорошем настроении, выполнять указания хозяина и при этом... не умереть».

Сколько нужно на самом деле?

«В среднем здоровой женщине нужно не менее 1200 килокалорий. Заметьте, это не про граммы, а про калорийность — пища бывает разной.

Так что если в этих двух приёмах наложниц пищи были и белки, и жиры, и углеводы, то в принципе этого достаточно», — резюмирует эксперт.

Вывод: рацион не богатый, но лучше, чем голод

Для гаремных наложниц с их сидячим образом жизни рацион, вероятно, был не так уж плохом. Особенно, если еда в нем действительно была качественной и разнообразной, а не просто «чтобы не померли с голоду».

Но если оценивать по современным меркам, то два приёма пищи по 250 граммов — это маловато для активного человека. Так что если вдруг решитесь худеть, не спешите брать пример с героинь «Великолепного века», а проконсультируйтесь со специалистом.

