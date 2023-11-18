Слала ему интимные фото: связь Нагиева с певицей номер один больше не секрет

Ольга Бузова получила вторую волну популярности благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым. Оставленная жена футболиста, она не стала плакать в подушку, а вместо этого решила строить карьеру на эстраде. Казалось, история с громким расставанием осталась в прошлом, однако недавно всплыли новые подробности.

Певица решила прокомментировать ее старые «слитые» переписки с Дмитрием Нагиевым. В сообщениях артистка обменилась нежностями с телеведущим, а также обещала прислать ему интимные фотографии. Бузова уверяла, что именно Нагиев был тем, кто поддержал ее в трудном бракоразводном процессе.

Мимо заявлений не смог пройти Тарасов. Спортсмен назвал поведение бывшей жены «ненормальным» и добавил, что звезда «Дома-2» общалась с Нагиевым, будучи замужней женщиной. Тем самым футболист подтвердил факт измены.