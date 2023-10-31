Сладкое и жирное: доживший до 107 лет британец всегда завтракает одним блюдом

Британец Леонард Хоус родился в 1916 году. Мужчина, всю жизнь проработавший в телефонной компании и переживший две мировые войны, до сих пор находится в отличной форме и не жалуется на проблемы со здоровьем. А дожить до 107 лет ему помогла лишь одна привычка.

Как уверен Леонард, секрет долгих лет его жизни связан исключительно с завтраками. На протяжении практически всех 107 лет каждое утро он предпочитает хлопья из дробленой пшеницы с жирным молоком. И неизменно добавляет туда сахар, несмотря на запреты диетологов и других врачей.

Именно такой завтрак помогает Хоусу поддерживать себя в отличной форме. Не так давно именинник отметил очередной день рождения в кругу своей большой семьи и признался, что до сих пор прекрасно себя чувствует. А единственные проблемы со здоровьем в его жизни — это всего лишь головокружения и забывчивость.