Сладкий месяц: в чем и когда именно Рыбам и Водолеям повезет в декабре

До момента, когда куранты пробьют новогоднюю полночь, остается не так уж много времени. Одного из самых долгожданных праздников в году с нетерпением ждут и взрослые, и дети - кажется, что он обязательно принесет с собой исполнение всех заветных желаний. Однако, по словам астрологов, у некоторых чудеса начнутся гораздо раньше - с самого начала декабря отдельные знаки в зодиакальном кругу начнут получать приятные сюрпризы от мироздания… или, может быть, от Дедушки Мороза, который пристально наблюдал за их поведением на протяжении целого года и решил побаловать? Рассказываем, представители каких знаков в декабре будут у Фортуны на особом счету.

Водолей

Представители воздушного знака в уходящем году отдали много времени и сил своей карьере. Кто-то из них прикладывал все усилия для того, чтобы подняться на ступеньку выше в офисной иерархии, кто-то развивал свой собственный бизнес или попробовал монетизировать любимое хобби.

По словам астрологов, вложенные ресурсы не пропадут даром - в декабре 2022, прямо накануне Нового года, Водолеев ожидает щедрая награда за их труды.

Вполне возможно, что уроженцы этого знака получат долгожданное повышение по карьерной лестнице или неожиданно будут приглашены на работу, о которой давно мечтали. Кроме того, Водолеев ожидает солидное денежное вознаграждение - премия или прибыль будет во много раз больше, чем знак представлял себе в самых смелых мечтах. Приток финансов позволит им осуществить и другие свои мечты - например, покупку, которую Водолеи постоянно откладывали на потом.

Рыбы

Люди, появившиеся на свет под знаком Рыб, известны своей эмпатией и умением сопереживать. На протяжении всего года они оказывали моральную поддержку друзьям, родственникам, коллегам - одним словом, всем, кто в этом нуждался - однако нередко ощущали свое собственное одиночество. Рядом с уроженцами водного знака не было никого, кто мог бы помочь им восстановить затраченные эмоциональные ресурсы. Но под конец года все изменится, обещают астрологи.

Накануне Нового года мироздание подарит одиноким Рыбкам человека, который станет для них настоящей поддержкой и опорой.

Представители водного знака смогут доверять ему безоговорочно, а это для них едва ли не самое важное в романтических отношениях. Рыбам нужен человек, который будет подхватывать их в случае падения с небес на землю - и именно такого они получат от судьбы в скором времени.