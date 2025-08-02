Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе

Пока фанаты спорят, кто самый сильный член «Фантастической четвёрки», Сью Шторм молча создаёт силовое поле, становится невидимой и смеется в голос. Именно она — Женщина-невидимка, «мать команды» и, по факту, самая опасная участница Первой семьи Marvel.

Слабый пол? Не про нее

Да, раньше она была просто Девочкой-невидимкой. Но годы идут, и Сью давно уже не в тени. Ее первая способность действительно помогает становиться невидимой, но это вершина айсберга.

Основная и вторая сила — способность манипулировать пси-полями. Она может окружить врага пузырём и задушить, может сдержать удар Халка, а может — спокойно оторвать руку врагу, если потребуется.

Даже в комиксах злодеи знают: сначала устрани Сью, потом думай обо всём остальном. Доктор Дум, Норман Озборн — они не дураки. Они понимают, с кем шутки плохи.

Ванесса Кирби на страже вселенной

В новом фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Сью Шторм сыграла Ванесса Кирби — актриса с нужной харизмой, драматизмом и огнём в глазах.

Её героиня — уже не просто участник команды. Это женщина, готовая защищать членов команды и побороть самого Галактуса ради сына, пусть и ценой собственной жизни.

У Сью все её каноничные способности — невидимость, псионические поля, левитация, блокировка ударов от Галактуса. А ведь когда-то она была придатком при муже, теперь же Мистер Фантастик выглядит нелепо на ее фоне. Как и Джонни с Существом, обладающие всего по одной способности.

Если бы Сью Шторм не сдерживалась, не заботилась, не спасала — она давно бы могла стать угрозой уровня Таноса. Потому что ее третья и самая неочевидная сила — в самоконтроле. И кто знает, на что она пойдет после того, как доктор Дум похитил ее сына...