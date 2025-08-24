Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)

Роман вышел в 1979 году и прошел длинный путь до большого экрана.

Кажется, Стивен Кинг снова сделал это. Новая экранизация его раннего романа «Долгая прогулка», написанного под псевдонимом Ричард Бахман еще в 60-е, уже успела стать главным хоррор-событием года — и это до премьеры! Первые зрители, попавшие на закрытый показ, буквально почувствовали её на своей шкуре — вернее, на пульсе.

Организаторы устроили настоящий эксперимент, подключив добровольцев к кардиомониторам. Результаты шокируют: уже в первые 20 минут просмотра пульс зрителей взлетел в 2.5 раза выше нормы, достигая 200 ударов в минуту — как у пилота истребителя при экстремальных перегрузках!

И главное — он не опускался ниже этого безумного уровня ещё 40 минут. В чём же причина такой физиологической реакции?

Сюжет, который Кинг придумал ещё в 1979 году под впечатлением от Вьетнамской войны, мрачен даже по его меркам. В антиутопическом будущем тоталитарное правительство ежегодно проводит «Долгую прогулку»: 100 подростков идут без остановки, не сбавляя скорость ниже 4 миль в час.

Остановился — смерть. Устал — смерть. Заснул на ходу — смерть. Выживает только один.

Режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Я — легенда») не стал смягчать материал. Фильм получил рейтинг R за «кровавое насилие, жуткие изображения, суицид, откровенные диалоги и сексуальные отсылки». Джуди Грир, сыгравшая одну из ролей, предупреждает:

«Это очень, ОЧЕНЬ тёмная история».

Некоторые скептики, впрочем, подозревают гениальный маркетинговый ход — уж слишком невероятны показатели пульса. Но учитывая, что Лоуренс уже доказал умение создавать напряжение в «Голодных играх», а исходный материал — один из самых безысходных у Кинга, — похоже, это чистая правда.

Проверить, выдержит ли ваше сердце «Долгую прогулку», можно будет с 12 сентября.

