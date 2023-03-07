Слабонервным не читать: тяжелая жизнь и страшная гибель советской девочки-вундеркинда

Ника Турбина начала сочинять стихи раньше, чем научилась писать. Их диктовал ей Бог, как говорила она. Ее первый сборник вышел, когда маленькой поэтессе было всего 9, его перевели на 12 языков. А в 10 лет дарование с юга России стало лучшим среди поэтов Венецианского биеннале и получило «Золотого льва».

Ей покровительствовали Юлиан Семенов и Евгений Евтушенко. Последний снял самородка из Ялты в своем фильме «Детство» и ввел в столичные литературные круги.

В 1987 году поэтесса-вундеркинд отправилась в США, где встретилась с Бродским. Американские медики говорили маме и бабушке, что с такими нагрузками девочке нужен психолог. Но она уже нашла другое утешение. Ника пристрастилась к алкоголю, заводила множество романов, надолго уходила из дома. Молодая и титулованная автор вышла замуж за психолога, который был старше на 60 лет, но через год девушка вернулась в Москву. Там же она и погибла — ей было всего 27 лет.