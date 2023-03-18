Слабонервным не читать: куда отдавали мальчиков во времена Османской империи

Мало кто мог рассчитывать на счастливое и беззаботное детство.

Жизнь в Османской империи была полна неожиданных правил, которые шокируют современных зрителей. Практически с рождения жители государства сталкивались с законами, которые могли полностью изменить их жизнь.

Так, султан Мурад I ввел так называемый налог кровью. Он обязывал подданных империи отдавать своих детей, не исповедующих ислам, на служение султану. Каждые три года семьи жертвовали мальчиков, которым еще не исполнилось 18 лет. Их насильно обрезали, обращали в ислам и отправляли учиться в военные школы, откуда они отправлялись в армию. Избежать этой участи могли лишь те подростки, которые были единственными детьми в семье.

Причиной такого правила было стойкое убеждение, что преданнее всего правителю будут служить воины, у которых нет ни семьи, ни крова, ни друзей. Для семей же уход сыновей становился настоящей трагедией, ведь они уже не возвращались обратно.

Жестокий закон продержался около четырех веков. Последнее упоминание о наборе христиан в ряды армии относится к XVIII веку.