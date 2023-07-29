Слабонервным лучше не видеть это фото Андрея Малахова: случайно слили в Сеть

Андрей Малахов напугал поклонников. На новых кадрах, которые опубликовала коллега Малахова Ангелина Вовк, телеведущий выглядит резко постаревшим и осунувшимся.

Малахов записал на видео послание для участников детского музыкального фестиваля «Песенка года». После того как Вовк выложила это послание в своих соцсетях, фанаты ведущего не на шутку испугались. Андрей Малахов выглядит сильно изменившимся: он отпустил седую бороду, а его лицо выглядит сильно отекшим. Многие предположили, что в отпуске ведущий позволил себе расслабиться и отдыхал с горячительными напитками.

Хотя более оптимистичные поклонники посчитали, что Малахов выглядит неузнаваемым из-за отсутствия привычных очков и появления бородки, но перемены в его лице вызывали беспокойство.