«Слабонервных убрать от экрана!»: начнете смотреть эти 3 детектива — опомнитесь под утро, и будет жутко

Не зря им поставили оценки от 7.6 до 8.2 на IMDb.

Если вы обожаете детективы, где каждая серия — это новый виток сложного дела, а главные герои обладают по-настоящему уникальными талантами для их раскрытия, то эти три сериала созданы для вас.

От мрачных психологических триллеров до ироничных криминальных драм — здесь найдётся история на любой вкус. Готовьтесь к запутанным сюжетам, неожиданным поворотам и героям, которые надолго останутся в памяти.

«Час дьявола» (2022-...)

Рейтинг Кинопоиска: 7.3; рейтинг IMDb: 7.6

Сюжет: Люси Чемберс работает в органах опеки и переживает не лучшие времена — недавний разлад с мужем, сложности с воспитанием сына-аутиста и собственная психическая нестабильность, которая проявляется в кошмарах.

Каждую ночь она просыпается ровно в 3:33 от видений, которые больше похожи на воспоминания из другой жизни.

Расследование серии жестоких убийств неожиданно выводит детективов на её след — в логове маньяка находят надпись «Где Люси Чемберс?». Главный подозреваемый, таинственный и опасный преступник, отказывается говорить с кем-либо, кроме самой Люси.

Он утверждает, что знает причину её страданий и может во всём разобраться.

«Такого развития я не ожидала. Может поэтому данный телесериал мне так понравился? Монтаж в нем на высоте.

Из-за особенностей сюжета в сериале много склеек, включая прыжков во времени, командой монтажа проделана потрясающая работа», — пишет одна из зрительниц.

«Менталист» (2008-2015)

Рейтинг КиноПоиск: 8.1; рейтинг IMDb: 8.2

Сюжет: Благодаря острому уму и феноменальной наблюдательности Патрик Джейн годами успешно выдавал себя за медиума и хорошо на этом зарабатывал. Но его жизнь круто изменилась, когда он помогал полиции в поисках серийного убийцы по кличке Кровавый Джон.

Публично оскорбив маньяка, Патрик спровоцировал его на жестокую месть: Кровавый Джон убил его жену и дочь. Теперь, движимый жаждой мести, Джейн использует свои уникальные способности для правого дела.

Он работает консультантом в Калифорнийском бюро расследований, где с помощью гипноза, силы внушения и мастерского чтения людей выводит на чистую воду преступников.

Вот только его нестандартные методы и вызывающее поведение постоянно доставляют проблемы его прямолинейной начальнице, агенту Терезе Лисбон. Но терпеть его выходки приходится — потому что он раскрывает каждое дело, за которое берётся.

«Город на холме» (2019-2022)

Рейтинг КиноПоиск: 7.4; рейтинг IMDb: 7.6

Сюжет: Действие сериала разворачивается в начале 90-х в Бостоне, который погряз в коррупции, расизме и бандитских разборках. Но местные правоохранители больше заинтересованы в личной выгоде, чем в правопорядке.

Идеалистичный окружной прокурор Декорси Уорд бросает вызов этой прогнившей системе. Но его попытки навести порядок наталкиваются на стену непонимания со стороны коллег.

Расследуя дерзкие ограбления инкассаторов, Уорд вынужден пойти на сделку с совестью и обратиться за помощью к продажному, но влиятельному ветерану ФБР Джеки Рору.

Неожиданному альянсу праведника и циника предстоит разрушить преступный альянс, десятилетиями контролировавший город.

«Авторам удалось реалистично передать атмосферу Бостона начала 90-х годов прошлого века. Отдельно хочется отметить хороший саундтрек, состоящий из подборки хитов 60-90х годов.

В то же время в картине много сцен насилия, без которых подобное повествование было бы не полным. Слабонервных и детей младшего дошкольного возраста желательно убрать подальше от экрана!», — предупреждает один из зрителей.

