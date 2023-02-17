Слабохарактерные и не умеют отказывать: женщины с этими именами не знают слова «нет»

Как часто мы, боясь обидеть человека, соглашаемся на то, что не приносит ни удовольствия, ни выгоды? Сильные личности, которые ценят себя и свое время, умеют ответить решительным “нет” на неуместную просьбу, остальные же либо увиливают от прямого ответа всеми возможными способами, либо идут на поводу у собеседника. По наблюдениям экспертов, обладательницы определенных имен наделены слишком слабым характером, чтобы ответить тактичным отказом. Они скорее изменят свои собственные планы, чем решатся сказать “нет”.

Ирина

Обладательница имени Ирина не может ответить отказом на просьбы друзей и близких… из чувства превосходства. Каждый раз, когда кто-то просит у нее помощи, неважно, словом или делом, она очень гордится тем, что человек обратился именно к ней. Своенравной женщине льстит такое отношение, поэтому, конечно же, она не находит в себе сил сказать “нет” и идет навстречу.

Те, кто хорошо знает Ирину, пользуются этой ее особенностью в корыстных целях.

Марта

Женщина, которая носит имя Марта, славится своей чувствительностью и добротой. Она никогда не пройдет мимо того, кто нуждается в помощи, и не откажет, если за поддержкой обращаются напрямую к ней. Если по каким-то обстоятельствам обладательница этого имени не может откликнуться на просьбу, долго переживает из-за этого и мучается чувством вины.

Правда, порой Марте невдомек, что ее добротой злоупотребляют, поскольку знают о ее безотказности и мягком характере.

Эльвира

Эльвира - девушка нежная, добродушная, неконфликтная. Если к ней обращаются за помощью, она не может отказать - а все потому, что считает, будто из-за этого ее посчитают грубой и бессердечной. Обладательница этого имени опасается, что отказ обидит дорогого ей человека и станет поводом для ссоры. Ей гораздо проще ответить согласием, чем нервничать из-за возможного конфликта. Чтобы сдержать слово, Эльвира может отказаться от своих личных планов.

Яна

Добродушие Яны не знает границ. Обладательница этого имени - человек компанейский, открытый, готовый пожертвовать последним ради друзей и близких. Порой Яна сама вызывается помочь с решением какой-нибудь проблемы, даже если ее об этом не просили. Окружающие привыкают к бескорыстию Яны и ее готовности помочь, а потому то и дело обращаются, чтобы занять денег, пожить у нее немного, взять напрокат какую-то вещь…