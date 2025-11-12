Меню
«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти

12 ноября 2025 17:09
В мемуарах звезда признавалась: не сумела сыграть то, что от нее хотели.

Сегодня Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 – и это повод вспомнить не только ее блестящие, глубокие роли, но и те картины, о которых она потом говорила с горечью. Одна из таких – драма «Гулящая» (1961) по Панасу Мирному.

Фильм, который должен был стать ее шагом во взрослое, серьезное кино, а обернулся разочарованием и для актрисы, и для зрителей.

После «Карнавальной ночи» Гурченко была на пике славы, и ее появление в роли падшей женщины казалось смелым и неожиданным.

Режиссер Иван Кавалеридзе взял сильный литературный материал – историю девушки Христя, которую жизнь, бедность и людская жестокость толкают в пропасть. По задумке, это должна была быть трагедия судьбы, почти как «Яма» Куприна, но в итоге получилась бледная мелодрама.

Даже в своих мемуарах, написанных за несколько лет до смерти, Гурченко вспоминала:

«В кадре во время самых страшных грехопадений героини от меня требовалась пуританская нравственность. Нужно было, как говорится, зачать без зачатия. Вот задача! Слабо, противно сыграла эту роль».

Ее Христина, жалуются в обзорах, будто не из этого мира: вместо надлома – прилизанная грусть, вместо безысходности – театральная скорбь. Критики отмечали, что в кадре она слишком ухожена и светится там, где героиня должна тлеть.

При этом отдельные сцены все же поражают – например, момент, где Христина в шляпе и вечернем платье устало шепчет:

«Господи, как мне хочется порядка и покоя в жизни».

На секунду Гурченко забывает о контроле и становится живой, почти беспомощной. В эти мгновения рождается настоящее кино. Но таких минут в «Гулящей» катастрофически мало.

Парадокс в том, что все составляющие успеха были налицо: популярная актриса, опытный режиссер, известный первоисточник. И все же фильм не состоялся – и не потому, что Гурченко не справилась, а потому, что ее таланту не дали развернуться.

Она умела быть искренней, сильной, даже грубой – но от нее требовали приличия.

Ранее мы писали: В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Гулящая» (1961)
Алексей Плеткин
