Слабенькая история с «актерчиком» в очках: не поверите, о каком советском киношедевре идет речь

Некоторые советские фильмы, которые давно считаются классикой кино, сегодня вызывают у многих зрителей лишь недоумение. Так, картина «Чародеи» кажется далекой от шедевра, хотя в СССР сказка была принята на ура.

Зрители стали далеко не единственными критиками данной ленты. Спустя несколько лет «Чародеев» осудили даже те актеры, которые приняли участие в этом фильме. И у многих из них были поводы остаться недовольными своей ролью.

Так, блеклый персонаж Валентина Гафта был предельно далек от того яркого образа, который он воплотил в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». Кира Шемаханская в исполнении Екатерины Васильевой тоже получилась неинтересной героиней.

Кроме того, немало удивил Валерий Золотухин. По словам зрителей, харизматичный и востребованный актер предстал в образе «невзрачного актерчика» в очках, который появился на экране совершенно не к месту.

В итоге фильм назвали слабым и невнятным, несмотря на его статус советского кинохита. Об этом рассказал автор Дзен-канала «Кино, авто и домино».