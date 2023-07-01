Скворцов из «Литейного» бросил двоих детей: они выросли копиями отца

Актер Константин Соловьев известен множеством ролей героических мужчин, таких как майор Скворцов из «Литейного». Его персонажи сильные, честные и всегда готовы прийти на помощь. Увы, в жизни Константин не так благороден, как на экране: ради новой семьи он бросил двоих детей.

Соловьев был женат три раза. С первой женой он познакомился еще в студенческие годы. Его супруга Селин жила в США, и актер постоянно разрывался между двумя странами. В 2009 году он встретил актрису Евгению Архименко и расстался с Селин, чтобы вернуться в Россию вместе с Женей.

У пары родился сын Даниил. Первое время молодая семья была счастлива, пока на съемках актер не закрутил роман с молодой ассистенткой Анастасией. Узнав, что жена ждет второго ребенка, Соловьев предложил ей сделать аборт и заявил, что уходит из семьи. Вскоре он женился на Анастасии и стал воспитывать ее дочь как родную — о своих сыновьях при этом Константин совершенно забыл.

Сегодня Даниилу уже 13, а Тимофею — 10 лет. Оба мальчика растут очень красивыми и похожими на отца. Соловьев так и не заинтересовался воспитанием родных сыновей, в третьем браке у него родилась дочь Лена, с которой актер радостно позирует на снимках.