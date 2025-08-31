Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова

Классический фильм Михаила Ромма «Тринадцать» (1936) — синефилы называют одним из первых примеров воровства сюжета, причём в мировом масштабе. И это с учетом того, что картина о группе красноармейцев, оказавшихся в пустыне Средней Азии и вынужденных отражать натиск целой орды басмачей, до сих пор смотрится как крепкий боевик.

Красноармейцы в роли супергероев, песчаная буря, старый колодец, тайник с оружием и бой до последнего патрона — разве Голливуд мог пройти мимо такого сценария?

Не прошло и десяти лет, как в 1943-м появился фильм «Сахара» с Хэмфри Богартом. Сюжет почти без изменений: вместо красноармейцев — американские танкисты, вместо басмачей — фашисты, вместо Средней Азии — Северная Африка.

Снял ленту Золтан Корда, и успех был оглушительным. О том, что основу подсмотрели у Ромма, в Америке предпочли умолчать: шла война, союзники, дипломатия.

Но история на этом не закончилась. В 1995-м Голливуд выпускает новый фильм «Сахара» с Джеймсом Белуши — фактически второй ремейк. Казалось бы, это просто переработка американской версии, но внимательный зритель легко узнает кадры, нагло скопированные прямо из «Тринадцати», уверяет ЖЖ-блогер Godfrua, поймавший плагиаторов за руку.

Так что выходит, Ромм не только снял первый советский звуковой боевик, но и поставил Голливуду идей на полвека вперёд. Что это — признание и аллюзия, или банальное воровство? Каждый решает сам.

