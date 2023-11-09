Скупердяи и жадины: мужчины с этими именами лишней копейки не потратят на свою половинку

«Ах, как романтично», — умиленно вздыхают окружающие, когда видят, что влюбленный мужчина балует свою избранницу. Но есть парни, которые не торопятся устраивать для второй половинки приятные сюрпризы — мешают жадность и мелочность. Эксперты рассказали, обладатели каких имен чаще всего оказываются настоящими скрягами.

Роман

Невероятно мелочный мужчина. Обладатель этого имени, как правило, не бедствует. На банковском счете Романа всегда хранится солидная сумма, услышав которую, впору удивленно присвистнуть. Правда, расставаться с этими деньжищами мужчина не спешит — ему греет душу сам факт обладания такими несметными сокровищами.

Свою избранницу Рома не балует.

Напротив, порой она выглядит Золушкой даже на фоне менее обеспеченных подруг. Чтобы выпросить у обладателя имени крошечную сумму на булавки, необходимо хорошенько постараться. На более крупные покупки Роман и вовсе раскошеливается неохотно — примерно раз в год, когда становится очевидно, что деваться некуда.

Дмитрий

Даже не будучи миллионером, Дмитрий чахнет над своими сбережениями, как Кощей над златом. А уж когда ему удается сколотить солидный капитал, пиши пропало — на пушечный выстрел к нему не подпустит. Даже свою законную супругу. Пусть собственный бюджет ведет, а заодно и его кормит. Ведь свои деньги Дима не для того откладывал, чтобы на продукты тратить.

Дождаться от обладателя имени каких-нибудь подарков невозможно.

Без весомого повода (а это, в представлении Димы, день рождения и 8 Марта) от него даже захудалого цветочка не получишь. Когда избранница робко намекает на то, что любой даме приятно получать сюрпризы от благоверного, Дмитрий устраивает жуткий скандал.

Константин

У Константина репутация парня романтичного и трепетного, но на самом деле под этой маской скрывается расчетливый мужчина. Некоторые дамы могут убедиться в этом на первом же свидании. Обладатель имени либо закажет все самое дешевое, что есть в меню, либо перед другими посетителями заведения заплатит за спутницу, но наедине потребует вернуть «долг».

Не стоит надеяться, что узы брака способны что-то изменить в отношениях с Костей.

Мужчина, нареченный этим именем, очень скуп. Но только лишь в том случае, когда дело касается избранницы. На себя любимого Константин готов тратиться до последней копейки. Ситуация, когда в квартире требуется ремонт, а Костя подарил себе новый гаджет, — норма.