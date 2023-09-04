Скулы вот-вот лопнут: иностранцы слили в Сеть честное фото Пугачевой без фильтров

За свою долгую карьеру на эстраде Алла Пугачева неизменно менялась. Несколько лет назад Примадонна окончательно рассталась с фирменными балахонами и представила публике похорошевшую и помолодевшую версию себя. Однако оказалось, что новый образ певицы лишь красивая картинка из соцсетей, а в реальности Пугачева выглядит совершенно иначе.

Исполнительница засветилась вместе с супругом и коллегой Лаймой Вайкуле в шоу «Звезды без фильтров», которое скоро выйдет на латвийском телевидении. Ведущая программы поделилась на личной странице кадрами со съемок, на которых Пугачева предстала в естественном виде. Облик знаменитости шокировал поклонников: на лице Примадонны видны следы многочисленных пластических операций.