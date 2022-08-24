«Скулы в щеки подтекают»: вы ахнете, как изменилась Памела Андерсон со времен «Спасателей Малибу»

Памела Андерсон по праву заслужила звание секс-символа девяностых. Образ очаровательной пышногрудой блондинки из «Спасателей Малибу» покорил зрителей. В обычной жизни актриса выглядела не менее привлекательно: она предпочитала откровенный стиль в одежде, подчеркивающий все прелести ее фигуры.

Однако время шло, поэтому звезда начала терять былую притягательность в глазах поклонников. Способствовали этому и многочисленные пластические операции артистки. Особенно она любила экспериментировать с грудью. Андерсон было мало четвертого размера, когда она сделала маммопластику.

Затем знаменитость начала менять и свое лицо. Например, по слухам, она увеличивала губы, приподнимала брови, делала омолаживающие операции. Но все это привело к тому, что теперь актрису нередко называют жертвой пластики.

Судя по всему, Андерсон и сама понимает, что сегодня ее внешность оставляет желать лучшего. Знаменитость удалилась из социальных сетей, а на своем официальном сайте оставила лишь максимально обработанные фото.

Недавно в Сеть все-таки проник новый снимок звезды, на котором отчетливо видно, как изменилась Андерсон со времен «Спасателей Малибу». Интернет-пользователи вновь подняли артистку на смех. «Когда скулы в щеки подтекают», — гласит один из комментариев.