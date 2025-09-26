Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел

Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел

26 сентября 2025 15:13
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел

Да и Бондарчук теперь не режиссер. Зато в кадре обнаженный Максим Матвеев и грозный Юрий Колокольников.

Ну наконец-то. «Жук в муравейнике» — не только книжка, зачитанная до дыр в советских «Библиотеках», а полноценный сериал уровня мирового Sci-Fi. Правда теперь история не будет иметь ничего общего с дилогией Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а Василий Степанов вновь не воплотит Максима Каммерера на экране.

Что известно о новинке

Назвали его «Полдень» — красиво, хлёстко. Экранизирует историю Клим Козинский, режиссёр «13-й клинической». В актёрской пачке — набор, который заставит и снобов, и любителей «Игры престолов» шевелиться.

Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел

Юрий Колокольников играет Каммерера, того самого «охотника на проблемных людей». Максим Матвеев — Лев Абалкин, человек-головоломка, чья биография заставить ломать голову. Вдобавок Ярмольник в роли Сикорского, Снигирь исполняющая Майю, остальных актеров пока держат в тайне.

О чем сериал

И сюжет тут — не про очередную космооперу с взрывами. В утопическом «Мире Полдня» может завестись тот самый жук — человек, которого система не понимает и боится. Абалкин прерывает миссию, досрочно возвращается на Землю, беспокоя партийных чиновников. Каммерер должен выяснить его мотивы.

В повести Стругацких это было о холодной тревоге — о том, что даже в обществе, где вроде бы всё правильно, всё равно есть страх перед непредсказуемостью. Как мотив осовременят в сериале, нам только предстоит узнать.

И да, это не «Трудно быть богом» с грязью и кишками, тут другая энергия. «Жук в муравейнике» — это параноидальный детектив с философским подтекстом. Так что забудьте разговоры про «невозможность экранизировать Стругацких». Возможно. Просто для этого нужен смелый режиссер, деньги и креатив.

Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери.

Фото: Кадры из фильма «Обитаемый остров» (2008), из сериала «Полдень»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Читать дальше 30 сентября 2025
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала Читать дальше 28 сентября 2025
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Читать дальше 3 октября 2025
Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Читать дальше 3 октября 2025
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Читать дальше 3 октября 2025
«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле «Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле Читать дальше 3 октября 2025
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Читать дальше 3 октября 2025
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Читать дальше 3 октября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше 3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше