Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел

Да и Бондарчук теперь не режиссер. Зато в кадре обнаженный Максим Матвеев и грозный Юрий Колокольников.

Ну наконец-то. «Жук в муравейнике» — не только книжка, зачитанная до дыр в советских «Библиотеках», а полноценный сериал уровня мирового Sci-Fi. Правда теперь история не будет иметь ничего общего с дилогией Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а Василий Степанов вновь не воплотит Максима Каммерера на экране.

Что известно о новинке

Назвали его «Полдень» — красиво, хлёстко. Экранизирует историю Клим Козинский, режиссёр «13-й клинической». В актёрской пачке — набор, который заставит и снобов, и любителей «Игры престолов» шевелиться.

Юрий Колокольников играет Каммерера, того самого «охотника на проблемных людей». Максим Матвеев — Лев Абалкин, человек-головоломка, чья биография заставить ломать голову. Вдобавок Ярмольник в роли Сикорского, Снигирь исполняющая Майю, остальных актеров пока держат в тайне.

О чем сериал

И сюжет тут — не про очередную космооперу с взрывами. В утопическом «Мире Полдня» может завестись тот самый жук — человек, которого система не понимает и боится. Абалкин прерывает миссию, досрочно возвращается на Землю, беспокоя партийных чиновников. Каммерер должен выяснить его мотивы.

В повести Стругацких это было о холодной тревоге — о том, что даже в обществе, где вроде бы всё правильно, всё равно есть страх перед непредсказуемостью. Как мотив осовременят в сериале, нам только предстоит узнать.

И да, это не «Трудно быть богом» с грязью и кишками, тут другая энергия. «Жук в муравейнике» — это параноидальный детектив с философским подтекстом. Так что забудьте разговоры про «невозможность экранизировать Стругацких». Возможно. Просто для этого нужен смелый режиссер, деньги и креатив.

