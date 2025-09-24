Меню
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет

24 сентября 2025 07:00
Наша версия — стрела в сердце. А ваша?

Шон Бин снова в седле, и снова в жанре, где его персонажам редко удается дожить до финала. MGM+ готовит собственный сериал «Робин Гуд», где актер сыграет самого одиозного врага народного героя — шерифа Ноттингема.

Новый «Робин Гуд»

Премьера запланирована на 2 ноября 2025-го, сразу с двумя сериями, а дальше — еженедельный релиз до конца года. В роли Робина дебютирует Джек Пэттен, Конни Нильсен сыграет королеву Элеонору Аквитанскую, а Мариян досталась Лорен МакКуин.

По первым кадрам ясно: зрителей ждет мрачный взгляд на легенду — с акцентом на жестокость норманнских властей, кровавый бунт саксов и, возможно, щепоткой магии.

Бин — снова в тени смерти

Роль шерифа выглядит почти подарком для фанатов: герой циничный, жестокий, с длинным списком грехов за спиной. И если учесть славу самого актера — от Боромира до Неда Старка, — в Сети уже обсуждают, в какой серии он сложит голову.

Будет ли это дуэль с Робином, предательство союзников или нечто более изощренное — гадать можно бесконечно.

Что дальше у актера

«Робин Гуд» — лишь часть плотного графика Бина. Уже осенью он появится в психологической драме «Анемон», снятой Ронаном Дэй-Льюисом при участии его отца Дэниела.

Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет

Там актер играет Рэя Стокера — иронично, но на этот раз его персонаж должен выжить. Кроме того, в 2025-м выйдет анимационный боевик Rogue Trooper по культовому комиксу 2000 AD, где Бин озвучит одного из персонажей.

И все-таки именно возвращение в фэнтези делает новость громкой: зрители скучали по Бину в мире мечей, интриг и драматичных финалов. Теперь дело за малым — дождаться, в какой момент сценаристы отправят шерифа в очередной список смертей Шона Бина.

Ранее мы писали: Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Робин Гуд»
Алексей Плеткин
