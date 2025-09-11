Скучаете по «Интерстеллару», но устали смотреть его в 10-й раз? Вот 5 похожих сериалов о космосе — у последнего рейтинг целых 9.2

Собрали проекты, в которые можно погрузиться дольше, чем на пару часов.

Если после «Интерстеллара» вам хочется снова ощутить тот же масштаб — заглянуть в бездну чёрной дыры, бросить вызов времени и пространству и задуматься о месте человека во вселенной, — вы не одиноки.

Специально для тех, кто тоскует по крутым фильмам о космосе, мы собрали 5 сериалов. Как и фильм Нолана, они говорят о сложном просто, заставляют сердце замирать от вида космической бесконечности, а мозг — шевелиться от смелых идей.

Здесь есть всё: жёсткая научная фантастика, альтернативная история и истории о том, как далеко можно зайти ради тех, кого любишь.

«Задача трёх тел» (2024)

Рейтинг IMDb: 7.5

Сюжет: На основе культового романа Лю Цысиня. Действие начинается в Китае 1960-х годов, а затем переносится в наше время.

Загадочная смерть учёного приводит к расследованию, которое раскрывает существование инопланетной цивилизации, стоящей на пороге вторжения на Землю.

Решение главной героини в прошлом имеет необратимые последствия для будущего всего человечества.

Почему зайдёт: Это самый концептуально близкий к «Интерстеллару» проект. Сериал поднимает грандиозные научные и философские вопросы о законах вселенной, природе реальности и месте человека в космосе.

Та же масштабная загадка, те же сложные научные концепции, показанные через драму отдельных людей.

«Основание» (2021)

Рейтинг IMDb: 7.6

Сюжет: Человечество давно покинуло Землю и построило Галактическую Империю. Учёный Гэри Селдон вычисляет, что она скоро рухнет и наступит 30 000 лет хаоса.

Чтобы спасти знания и сократить тёмные века, он создаёт «Основание» — последний оплот науки на краю галактики. Сериал показывает, как его план выживает вопреки войнам, предательствам и времени.

Почему зайдёт: Если вас зацепил масштаб «Интерстеллара» и идея спасения целой цивилизации с помощью науки — это ваш выбор. Здесь так же крутятся сюжеты про предсказание будущего, колонизацию далёких планет и борьбу за выживание человечества.

«Ради всего человечества» (2019)

Рейтинг IMDb: 8.1

Сюжет: Альтернативная история, где СССР первым высаживает человека на Луну. Это поражение заставляет США не сдаться, а развязать новую, ещё более масштабную космическую гонку.

Соперничество становится двигателем прогресса, и освоение космоса идёт гораздо быстрее и смелее, чем в нашей реальности.

Почему зайдёт: Это идеальный вариант для фанатов научной составляющей «Интерстеллара». Сериал педантично точен в деталях и показывает, как могло бы выглядеть реалистичное освоение космоса.

Здесь та же романтика покорения вселенной, основанная на науке, инженерии и человеческом мужестве.

«Пространство» (2015)

Рейтинг IMDb: 8.5

Сюжет: Далёкое будущее, где человечество колонизировало Солнечную систему и разделилось на враждующие фракции: землян, марсиан и жителей Пояса астероидов.

Открытие загадочного инопланетного протовещества запускает цепь событий, которые угрожают развязать тотальную войну и изменить саму природу человечества.

Почему зайдёт: Сериал весьма точен с научной точки зрения (отсутствие звука в вакууме, перегрузки, физика полётов). Как и у Нолана, здесь эпический масштаб событий сочетается с глубокими философскими вопросами: кто мы и куда движемся как вид?

«Космос: Пространство и время» (2014)

Рейтинг IMDb: 9.2

Сюжет: Это не художественный сериал, а документальный, но он обязателен к просмотру. Ведущий, астрофизик Нил Деграсс Тайсон, на «корабле воображения» путешествует по вселенной, рассказывая о фундаментальных законах природы, истории космоса и великих открытиях человечества.

Почему зайдёт: Потому что «Интерстеллар» — это гимн науке, и данный сериал — именно о ней. Он отвечает на те самые вопросы, которые поднимает фильм: о чёрных дырах, относительности времени, пятом измерении и нашем месте во вселенной.

Это визуально потрясающий и вдохновляющий сериал, который подарит то самое чувство благоговения перед космосом.

