Скрываться перестал: Малахов впервые засветился на публике с 4-летним сыном

Андрей Малахов не любит говорить о личной жизни. Дошло до того, что телеведущий решил не показывать своего единственного сына, четырехлетнего Александра, широкой общественности. До сих пор в Сети не было ни одного его снимка. Теперь же все изменилось.

Звезда перестал скрывать наследника и впервые засветился с ним на публике, посетив Театр Наций. Отец и сын посмотрели мюзикл под названием «Синяя синяя птица», от которого остались в полном восторге.

Как пишет «Комсомольская правда », несмотря на свой крайне насыщенный рабочий график, Малахов старается как можно больше времени проводить с маленьким Сашей. Каждую субботу он завтракает в компании сына, после чего идет вместе с ним на плавание. После тренировки Малахов ведет наследника в ресторан, а затем они едут на дачу к родителям жены телеведущего Натальи Шкулевой.