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Скрывать от публики нет смысла: фото американской внучки Порывай оказались в Сети

5 ноября 2022 21:00
Скрывать от публики нет смысла: фото американской внучки Порывай оказались в Сети

Девочке приходится непросто.

Недавно стало известно о внебрачной дочери Наташи Королевой, для которой певица пожертвовала свою яйцеклетку. Но это не единственная внучка ее матери, Людмилы Порывай. У Наташи Королевой есть старшая сестра певица Руся, живущая в Америке. И именно Руся подарила маме внучку Софию.

София родилась в 2005 году от композитора Константина Осауленко, который пишет песни обеим сестрам Порывай.

Девочка имеет особенности – у нее аутизм. Тяжелая болезнь была и у ее старшего брата Володи, который в 10 лет умер от ДЦП.

Бабушка души не чает в Софии и охотно делится снимками своей любимицы в соцсетях.

Скрывать от публики нет смысла: фото американской внучки Порывай оказались в Сети
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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