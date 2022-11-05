Скрывать от публики нет смысла: фото американской внучки Порывай оказались в Сети

Недавно стало известно о внебрачной дочери Наташи Королевой, для которой певица пожертвовала свою яйцеклетку. Но это не единственная внучка ее матери, Людмилы Порывай. У Наташи Королевой есть старшая сестра певица Руся, живущая в Америке. И именно Руся подарила маме внучку Софию.

София родилась в 2005 году от композитора Константина Осауленко, который пишет песни обеим сестрам Порывай.

Девочка имеет особенности – у нее аутизм. Тяжелая болезнь была и у ее старшего брата Володи, который в 10 лет умер от ДЦП.

Бабушка души не чает в Софии и охотно делится снимками своей любимицы в соцсетях.