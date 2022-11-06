Скрывать нет смысла: почему Миддлтон так ненавидит Маркл на самом деле
Все дело в красоте.
В прессе давно судачат о вражде между королевскими особами Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Большинство считает, что дело в том, что жены принцев – слишком разные. Если Кейт тщательно соблюдает королевский этикет и чтит все традиции британской короны, то Маркл нарушает устои и идет своим путем.
Впрочем, есть и другие версии. Якобы Миддлтон завидует красоте Маркл. Такую точку зрения высказала косметолог Татьяна Аюпова в интервью BLITZ+.
«Кейт – мама троих детей, и видно, что человек не очень старается следить за внешностью и косметолога не посещает. Видны драматические морщины-марионетки в нижней трети лица.
У Меган Маркл еще в бытность ее актрисой была цель жизни – выйти замуж за члена королевской семьи, и она для этого делала все. Нет у человека абсолютно признаков возраста. Она колола ботокс, филлеры, правильно питается, не жертвуя собой».