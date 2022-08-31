Скрывать нечего: Алсу ответила на слухи о беременности одним кадром

Последние пару месяцев вокруг семьи певицы Алсу ходит немало слухов. Сплетники уверены, что исполнительница ждет четвертого ребенка. Подписчики давно обратили внимание, что на свежих снимках Алсу позирует исключительно в свободных нарядах и выбирает позы, чтобы скрыть область живота. В комментариях ее даже принялись поздравлять с будущим пополнением. Но она лишь отшучивалась, отмечая, что позволила себе лишнего в еде и пренебрегает спортзалом.

На днях она решила опровергнуть все слухи одним кадром в соцсетях. Алсу позировала в свободных голубых джинсах и коротком белом топе, обнажающем плоский живот.

«Потому что еще лето», — подписала фото исполнительница.

Поклонники восхитились стройной талией Алсу и отметили, что скрывать ей за свободными платьями уже нечего. По всей видимости, певица вернула прежние формы путем усиленных тренировок и диет.