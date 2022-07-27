Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать

Не успели Пьера Нарцисса захоронить на его родине, в Камеруне, как в России у него объявился внебрачный ребенок. Женщина по имени Ирен заявила, что у нее с артистом на протяжении нескольких лет были близкие отношения, в результате которых на свет родился общий сын. Сейчас мальчику уже восемь лет.

Близкие Пьера Нарцисса не стали молчать и прокомментировали новости о появлении его внезапного наследника. По словам бывшей супруги певца Валерии Калачевой, когда она убиралась в его квартире, то не обнаружила там присутствие другой женщины и тем более ребенка. Один из друзей музыканта, продюсер Сергей Дворцов, также не поверил в слухи о наличии у Нарцисса маленького сына. В беседе с изданием «СтарХит » Дворцов признал, что Пьер всегда пользовался успехом у женщин, но таких серьезных, почти семейных отношений у него не было ни с кем из них.

Все свободное время музыкант посвящал общению с единственной дочерью Каролиной-Кристель. После череды скандалов между Пьером и Валерией девочка отдалилась от отца. Но в последние месяцы перед смертью артист смог наладить отношения с дочкой и даже успел с ней попрощаться.