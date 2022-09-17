Скрывали смерть маленького принца: тайну этой трагедии напрасно годами охраняли в королевской семье

Мало кто знает о принце Джоне Чарльзе Фрэнсисе, сыне короля Георга V и Марии Текской. Отпрыск королевской семьи родился в 1905 году и сразу стал любимцем монарших особ – мальчика ласково называли Джонни. Но рождение долгожданного малыша вскоре омрачилось странностями в его поведении.

Родственники вспоминали, что мальчик часто говорил сам с собой. Постепенно стало ясно, что у Джонни все признаки аутизма. К тому же к четырем годам у малыша выявили эпилепсию.

Мальчик взрослел, а диагнозы все больше отравляли его жизнь и жизнь его родителей. Джонни рос под постоянным присмотром няни и врачей. В 13 лет он скончался во сне от тяжелого приступа эпилепсии. Его мать напишет в дневнике, что смерть стала большим облегчением для «беспокойной души маленького мальчика».