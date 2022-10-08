Скрывали при жизни: сын покойного Шатунова произвел фурор в Сети

Знаменитый певец Юрий Шатунов, ушедший из жизни в этом году, нечасто делился с поклонниками подробностями личной жизни. Шатунов был счастлив в браке с юристом по имени Светлана. Пара жила в Германии и воспитывала двоих детей – сына Дэнниса и дочь Эстелла.

Лишь после смерти Шатунова его супруга обнародовала совместный снимок звезды с подросшим сыном, которому в сентябре исполнилось 16 лет. Поклонники Юрия Шатунова пришли в восторг при виде его наследника и отметили сходство отца и сына.