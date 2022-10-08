Скрывали при жизни: сын покойного Шатунова произвел фурор в Сети
Поклонники поражены сходством сына певца с их кумиром.
Знаменитый певец Юрий Шатунов, ушедший из жизни в этом году, нечасто делился с поклонниками подробностями личной жизни. Шатунов был счастлив в браке с юристом по имени Светлана. Пара жила в Германии и воспитывала двоих детей – сына Дэнниса и дочь Эстелла.
Лишь после смерти Шатунова его супруга обнародовала совместный снимок звезды с подросшим сыном, которому в сентябре исполнилось 16 лет. Поклонники Юрия Шатунова пришли в восторг при виде его наследника и отметили сходство отца и сына.
«Спасибо за эксклюзивное фото, как долго ждали этой встречи, Дэннис, гордость пары и опора семьи, пусть у вас все будет хорошо», «Как похож на Юру. Смотрите: ямочка, глаза», «Папин сын: глаза, ямочки. Пусть жизненный путь будет легким!», «Как у Юры глаза светятся!», – писали в комментариях.