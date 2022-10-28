Скрывали от зрителей как могли: страшная болезнь Рогозиной из «Следа» ужаснет

Известность к Ольге Копосовой пришла в довольно позднем возрасте. В 2007 году 37-летняя актриса согласилась на важную роль в проекте «След». Ольга снималась и до этого, но только образ полковника Рогозиной принес ей народную славу. В сериале она осталась на долгие 15 лет, а новые эпизоды выходят по сей день. И хоть ее персонаж занимает важное место в истории, Копосова снималась не во всех сериях.

Ее карьеру чуть не разрушил страшный диагноз. Несколько лет назад у Ольги диагностировали рак молочной железы. Актриса закончила съемки очередного сезона и буквально на следующий день легла на экстренную операцию. За ней последовал долгий курс лечения: химиотерапия, облучение, прием препаратов на протяжении двух лет. Копосова не надеялась на возвращение к своей любимой роли, ведь понимала, что в таких случаях персонажа выведут из проекта под каким-либо предлогом. Однако с полковником Рогозиной все вышло по-другому.

Во время реабилитации с актрисой связались продюсеры, сообщив ей, что сериал во многом держится на ее героине. Они предложили ей выплачивать гонорары так, как если бы она присутствовала на съемках. Как только Копосова смогла вернуться к работе, она вновь начала сниматься, пишет «Экспресс газета». А все это время болезнь Ольги скрывали в сериале как могли.