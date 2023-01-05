Скрывали от зрителей как могли: правда о настоящем Конане-варваре повергнет в шок

Он совсем не такой, как он о нем думают.

Часто бывает, что книжный прототип является чуть ли не противоположностью своего киношного двойника. Такая участь постигла легендарного Конана-варвара, подлинную историю которого сегодня почти все забыли. Герой стал популярен после выхода боевика 1982 года с участием Арнольда Шварценеггера. Персонажа едва ли можно назвать интеллектуалом, ведь вся его сила была сосредоточена в мускулах и гигантском мече. И герой умело пользовался своим преимуществом.

Удивительно, но в произведениях Роберта Говарда, по которым и был снят фильм, Конан изображен интеллектуально одаренным персонажем. Это был довольно просвещенный человек, который интересовался поэзией. Также он умел красиво говорить и обладал впечатляющим кругозором.

Жаль, что создатели «перезагрузки» 2011 года не учли эти факторы, а снова показали культ силы. Они сняли историю все о том же Конане, умеющем лишь размахивать мечом. Только на этот раз вместо «железного Арни» в героя перевоплотился Джейсон Момоа. Но его Конан мало чем отличается от Кхала Дрого, которого актер сыграл в «Игре престолов». Так что режиссерам снова удалось скрыть подлинную личность легендарного героя.