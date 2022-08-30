Скрывали не один год: Брутян засветила роман с Прилучным на всю страну, но этого никто не заметил

Павел Прилучный уверяет поклонников, что его отношения с Зепюр Брутян начались после развода с Агатой Муцениеце. Однако фанаты верить на слово не привыкли. Внимательнейшим образом просмотрев социальные сети новой жены актера, они наткнулись на ряд любопытных публикаций, которые доказывают, что свою связь звезды скрывали не один год.

В августе 2019 года Зепюр выложила фото, на котором запечатлена вместе с коллегами. Был среди них и Прилучный. Именно на его плечо артистка как ни в чем не бывало положила свою руку. В январе 2021 года на странице актрисы появился снимок, на котором они вместе со звездой «Закрытой школы» сфотографированы уже вдвоем. В кадре Павел прижал к себе Зепюр, поцеловав ее в щеку.

В момент, когда были сделаны обе эти фотографии, «мажор» был все еще женат на Муцениеце. Факты говорят сами за себя: Брутян засветила роман с актером на всю страну, но тогда этого никто не заметил. Однако, как говорится, все тайное становится явным, поэтому и эта история не исключение.