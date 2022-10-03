Скрывали много лет: правду о баснословных долгах Моисеева предали огласке

Последние годы Борис Моисеев жил на собственную пенсию и незначительные авторские отчисления. Как уверял сам артист и его близкие в редких интервью, этих денег музыканту хватало для обычной жизни. Однако на самом деле Моисеев долгое время не мог рассчитаться с долгами.

Как оказалось, артист не платил некоторые налоги. Например, он проигнорировал обязательные платежи за имущество в 2016 и 2017 годах. Кроме того, Моисеев должен оплатить транспортный налог и пени, которые копятся каждый день.

Всего, как пишет «Комсомольская правда», артист уже должен чуть больше 70 тысяч рублей, из которых 49,9 тысяч — это налог на имущество, а 12 тысяч составляют пени. После смерти музыканта все финансовые обязательства перейдут наследникам, и, например, оплата налога на имущество станет обязанностью директора Моисеева Сергея Гороха, который стал новым владельцем квартиры.