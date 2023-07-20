Скрывали много лет: народ ахнул при виде отца Корчевникова, бросившего сына

Борис Корчевников прославился благодаря роли в сериале «Кадетство», но развивать карьеру актера не стал. Вместо этого он стал журналистом и телеведущим. В своем шоу Корчевников часто выводит на откровенность знаменитых гостей, но собственные тайны он открывает нечасто. Одной из таких тайн оказался отец Бориса.

Мать Корчевникова Ирина Леонидовна растила сына одна. Многие годы она работала во МХАТе, была заместителем директора и руководила театральным музеем, затем возглавила театр кукол имени Образцова. В детстве Борис не знал своего отца и познакомился с ним только в 13 лет. Дело было в том, что Вячеслав Орлов бросил Ирину Корчевникову, когда она еще была беременна.

Как и мать телеведущего, его отец тоже принадлежал к творческой среде. Больше 30 лет он руководил драмтеатром имени Пушкина. В 2015 году мужчина скончался, но до своей смерти успел провести время с сыном и получить от него прощение.

Хотя по-настоящему сблизиться с отцом Корчевникову так и не удалось, он признает, что у них получилось наладить нормальное общение. Поклонники отмечают, что Борис внешне очень похож на отца. Свою жизнь телеведущий строит совсем иначе, но гены обмануть ему не удалось.