Скрывали много лет: имена мышей из «Приключений кота Леопольда» несказанно удивят

Имя кота Леопольда фигурирует уже в названии, а вот его заклятые враги так и остаются обезличенными. Но изначально создатели предусматривали для них прозвища. Вредных мышей должны были звать Митя и Мотя.

Уже в процессе производства первого эпизода сценаристы решили отказаться от их имен. Они объяснили это так. Мыши — отрицательные герои с характерными чертами мордочек. Могло случиться так, что ребят со схожей внешностью или с такими же именами стали бы дразнить одноклассники, обзывая Митей или Мотей.

Сегодня бы о такой причине не задумались, но тогда Дмитриями и Матвеями называли детей намного чаще, чем сейчас, поэтому риск получить оскорбительное «мышиное» прозвище у мальчиков был существенно выше.

Еще один интересный факт о мультике: он полон отсылок к советским картинам. Например, в серии «Лето кота Леопольда» есть сцена с цистерной, повторяющая момент из «Джентльменов удачи». А в «Прогулке кота Леопольда» пародируется эпизод из «Белого солнца пустыни». Здесь один мышонок пытается напоить водой из чайника второго, закопанного в песок по самый подбородок.