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Скрывали малышку много лет: россияне пришли в восторг при виде тайной дочери Клявера и Польны

3 сентября 2023 06:00
Скрывали малышку много лет: россияне пришли в восторг при виде тайной дочери Клявера и Польны

Наследница звезд превратилась в стильную красавицу.

Экс солистка «Гостей из будущего» Ева Польна долгое время была одной из самых загадочных певиц российской эстрады, скрывающей свою личную жизнь. Когда в 2005 году у нее родилась дочка Эвелин, она наотрез отказалась называть имя ее отца.

Причины такой скрытности стали понятны спустя только пять лет. Как выяснилось, Польна родила дочку от коллеги, участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Факт появления внебрачного ребенка на свет звезды оставили в тайне, ведь на тот момент певец был официально женат и воспитывал сына.

Лишь после развода исполнитель признал дочь. С тех пор он постоянно принимает участие в ее воспитании и жизни. Клявер охотно делится снимками с детьми в своих соцсетях. А его подписчики не устают удивляться, какой стильной девушкой выросла Эвелин.

Скрывали малышку много лет: россияне пришли в восторг при виде тайной дочери Клявера и Польны

«Дочь очень хорошенькая, похожа и на папу, и на маму, но все же большое на Еву», «Дочка вылитая Ева», «Девочка похожа на отца и бабушку, мать Дениса», «Денис, дочка очень похожа на вашу маму», — отметили комментаторы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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