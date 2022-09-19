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Скрывали годами: правда о дочери Людмилы Гурченко вызвала оторопь

19 сентября 2022 16:45
Скрывали годами: правда о дочери Людмилы Гурченко вызвала оторопь

Участь родных актрисы оказалась незавидной.

Людмила Гурченко не смогла построить доверительные отношения со своей единственной дочерью Марией. Ни актрисы, ни ее наследницы уже нет в живых, поэтому причина их конфликта обрастает всевозможными слухами.

Многие говорят, что актриса не занималась воспитанием дочери, что наложило на жизнь Марии определенный отпечаток. Звездная наследница отличалась непростым характером и постоянно скандалила с матерью, на которую затаила обиду еще в детстве. Правду об этом скрывали годами, однако теперь предали огласке в шоу «Звезды сошлись», где обсуждалась участь внучки актрисы — Елены Королевой. Скрывали годами: правда о дочери Людмилы Гурченко вызвала оторопь

Сегодня она ждет второго ребенка и рискует стать матерью-одиночкой. Кроме того, оказалось, что Елена и ее 14-летняя дочь Таисия запустили собственное жилье до такой степени, что в нем поселились тараканы и клопы. Публицист Мария Арбатова была шокирована, узнав об этом, и пришла к выводу, что во всех бедах близких Гурченко виновата сама актриса и ее наплевательское отношение к родным.

«Ей дочка была безразлична. Понятно, что она выросла не в теплице», — подытожила знаменитость.

Фото: Legion-Media, кадр из телепрограммы "Пусть говорят"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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