Скрывали годами: откровения Бритни Спирс о жизни под контролем отца предали огласке

40-летняя Бритни Спирс решилась впервые рассказать, как жила под опекой отца. Она опубликовала в соцсетях 22-минутное голосовое сообщение, которое позже удалила. Однако его успели прослушать миллионы ее фанатов.

В 2008 году певицу передали под надзор отца, так как до этого в течение нескольких месяцев в прессе появлялись слухи о ее неадекватном поведении и пагубных зависимостях. Сейчас Спирс убеждена, что идею опекунства подсказали ее родителям. И она винит в этом своего бывшего бизнес-менеджера. Те 13 лет, что она провела под контролем Джейми Спирса, Бритни назвала адом. По словам Спирс, ее заставляли работать даже в те дни, когда она с трудом просыпалась. Она должна была записывать новый альбом и сниматься в телешоу. Кроме того, ее насильно отправляли в спортзал.

«Мне каждый день говорили, что я толстая», — приводит слова исполнительницы The Guardian.

В 2013 году певица уехала в Лас-Вегас, где давала постоянные шоу. Всю выручку забирал себе опекун, ей же полагалось всего 2 тысячи долларов в неделю. В этот же период Спирс завела роман с мужчиной, с которым надеялась сбежать. Но их планы разрушил ее отец.