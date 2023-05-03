Скрывали до последнего: куда пропала знаменитая девочка-кукла из Голливуда

Ширли Темпл еще в раннем детстве стала звездой «золотого Голливуда». У нее было кукольное лицо: светлые локоны, ямочки на щеках, очаровательная улыбка. Ширли стала первым в истории ребенком, получившим «Оскар». Что стало с ней после испытания славой в нежном возрасте?

Темпл с ранних лет чувствовала себя уверенно перед камерами. Это давало ей преимущество перед конкурентками, которых она с легкостью обходила. Ширли прочили долгую и успешную карьеру, однако уже в 22 года она заявила об уходе из кино.

В подростковом возрасте актриса стала вести обычную жизнь. Она не была примерной девочкой и быстро пристрастилась к табаку. Но это увлечение Темпл все тщательно скрывали от публики, чтобы не портить ее безупречную репутацию.

Эта привычка и свела Ширли в могилу. Она ушла из жизни 85 лет от хронической болезни легких. Темпл и раньше часто болела. У нее был обнаружен рак груди, из-за которого она едва не стала инвалидом — актриса передвигалась с помощью кресла. Она поборола онкологию, но так и не бросила вредную привычку. Лишь после ее смерти общественность узнала, что голливудская куколка дымила как сапожник.